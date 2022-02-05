Вашингтон, , 14:22 — REGNUM США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против РФ, если «войска РФ вторгнутся на территорию Украины», передает Kyodo.

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По данным диписточников, Япония пока отложила этот вопрос, опасаясь возможных последствий для отношений с Москвой, включая территориальный спор из-за островов.

Отмечается, что Вашингтон сообщил, что не может мириться с перемещением войск РФ, и призвал Токио «усилить критику» Москвы.

21 января во время разговора с американским лидером Джо Байденом премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предпринять «решительные действия в ответ на любое нападение» РФ на Украину.