Чита, , 14:20 — REGNUM Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в 2021 году составил 100 917,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Оптовая закупка продуктов Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Отмечается также, что на организации с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» приходилось 77,3% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 78 056,4 млн. рублей, 109,8% к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2021 г. оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края составлял 91 226,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года.

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