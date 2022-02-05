В Забайкалье отмечен рост оборота оптовой торговли
Чита, 5 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в 2021 году составил 100 917,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.
Отмечается также, что на организации с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» приходилось 77,3% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 78 056,4 млн. рублей, 109,8% к 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2021 г. оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края составлял 91 226,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года.
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