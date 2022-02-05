Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число госпитализаций пациентов с COVID-19. По данным на утро 5 февраля, на Дону занято почти 3 тыс. коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в инфекционных отделения получают 2979 пациентов с COVID-19, из них 26 человек находятся в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда составила 76,7%.

Всего в Ростовской области врачи держат на контроле состояние здоровья 32 186 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, из них 29 207 человек лечатся амбулаторно.

ИА REGNUM сообщало, что в случае необходимости в Ростовской области развернут до 6 тыс. ковид-коек.