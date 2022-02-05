Вашингтон, 5 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Шестая часть видеоигры Grand Theft Auto (GTA) находится в стадии активной разработки. Об этом сообщается на сайте игровой студии Rockstar Games.

Игра GTA V

Rockstar Games представила планы по развитию серии GTA 4 февраля. В компании сообщили, что 15 марта станет доступная версия GTA V для консолей нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обновлённая версия получит поддержку разрешения 4K с частотой до 60 кадров в секунду, улучшенные текстуры, повышенную дальность трассировки и другие графические улучшения. Также будет запущена новая отдельная онлайновая версия версия GTA для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

«Мы рады подтвердить, что активная разработка части серии Grand Theft Auto уже идёт полным ходом», — добавили в Rockstar Games.

Первая видеоигра серии GTA вышла в 1997 году. Пятая часть игры этой серии была выпущена в 2013 году. К 2021 году продажи GTA V на всех платформах превысили 135 млн копий.