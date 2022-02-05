Тюменская область, , 14:17 — REGNUM Девушка из Нигерии, которую 5 лет удерживал в рабстве житель Сургута, вернется домой, сообщили представители общественной организации «Альтернатива» в Telegram-канале.

«Девушка Осафамен из Нигерии в 2016 г. приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в … Сургут. По приезде мужчина отобрал у нее документы, начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых … нет никаких документов», — отмечается в сообщении.

Осафемен не могла уйти из дома из страха, что за просроченные документы ее арестуют и отправят в тюрьму. 5 лет она провела без возможности пользоваться телефоном, но все же смогла установить контакт с родителями и представителями «Альтернативы».

Полиция Сургута не получала заявлений о насильном содержании. Они сообщили, что Осафамен до сих пор проживает с мужем и детьми. Правоохранители уточнили, что ее паспорт просрочен более чем на 4 года.

Девушка сообщила, что после публичной огласки смогла начать процесс восстановления документов и подтверждения материнства над детьми.