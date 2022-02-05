Салехард, 5 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В ковидных стационарах Ямало-Ненецкого АО на 5 февраля насчитывается 660 пациентов. Эти данные сообщает оперштаб.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Из них у 32-х состояние тяжёлое. 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее в стационарах находились 667 человек. Количество лиц, пребывающих в тяжёлом состоянии, не изменилось.