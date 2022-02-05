Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3198 человек (на 209 случаев заражения больше, чем накануне, выписаны с выздоровлением 812 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (964), Таганроге (158), Аксайском районе (130), Батайске и Шахтах (по 121), Новочеркасске (102). Почти 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 15,4% — дети.

Ещё 12 человек не смогли победить COVID-19. Это семь женщин в возрасте от 60 лет до 81 года и пятеро мужчин в возрасте от 54 до 83 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 231 825 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 189 562 ковид-пациента. Жертвами коронавируса стали 10 077 человек.