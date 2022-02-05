Даллас, США, , 14:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лука Дончич Cristina Ruiz Unnika

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 107:98.

Самым результативном игроком встречи стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший во встрече трипл-дабл с 33 очками, 13 подборами и 15 результативными передачами.

У «Портленда» наиболее результативным оказался камерунский центровой Джоэл Эмбиид, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 13 подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 7 февраля дома встретится с командой «Атланта Хоукс», а «Филадельфия» днем ранее на выезде сыграет с кубом «Чикаго Буллз».