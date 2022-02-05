Барнаул, , 14:07 — REGNUM Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области сравнил цены на продовольствие во всех столичных городах Сибири. Выяснилось, что по состоянию на 28 января 2022 года самая низкая цена на картошку, гречку и хлеб сложилась в Барнауле.

Варёная гречка FakirNL

Так, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в столице Алтайского края стоят в среднем, 65,67 рублей за килограмм, крупа гречневая-ядрица — 99,4 рубля за килограмм, картофель — 39,11 рубля за килограмм, а килограмм сахара обходится жителям Барнаула в 64,60 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края располагают несклько иными данными о цене на гречку. В середине января 2022 года известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании этой каши в Алтайском крае (регионе, который обещал накормить гречихой всю страну) спровоцировало широкий общественный резонанс.

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