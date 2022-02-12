Башкирия, 18 апреля, 2006, 19:01 — ИА Регнум. До 320 млн. рублей могут получить башкирские медицинские учреждения родовспоможения по родовым сертификатам. Сегодня по ним отчислено 64,8 млн. рублей. Об этом на прошедшем сегодня, 18 апреля, заседании президентского Совета рассказал министр труда и социальной защиты населения РБ Фидус Ямалтдинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ежегодно в республике на свет появляется 45 тысяч новорожденных. Стоимость каждого сертификата 7000 рублей.