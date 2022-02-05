Тирана, 5 февраля 2022, 14:25 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 4 февраля выступила в поддержку приговора суда в отношении бывшего министра внутренних дел Саймира Тахири, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями и сотрудничестве с организованной преступностью.
«Больше не будет безнаказанности. Судебные власти должны продемонстрировать, что никакая позиция, никакая политическая партия, позиция или богатство не могут стоять выше преступления», — заявила Ким на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, Тахири был приговорен к 3 годам и четырем месяцам заключения, что на восемь лет и восемь месяцев меньше срока, на который предложила Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
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