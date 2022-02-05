Тирана, 5 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Посол США в Албании Юри Ким 4 февраля выступила в поддержку приговора суда в отношении бывшего министра внутренних дел Саймира Тахири, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями и сотрудничестве с организованной преступностью.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка.». реж Джон Стёрджес. 1960. США «У справедливости есть число»

«Больше не будет безнаказанности. Судебные власти должны продемонстрировать, что никакая позиция, никакая политическая партия, позиция или богатство не могут стоять выше преступления», — заявила Ким на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Тахири был приговорен к 3 годам и четырем месяцам заключения, что на восемь лет и восемь месяцев меньше срока, на который предложила Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.