Бангкок, 5 февраля 2022, 13:56 — REGNUM Скрытые видеокамеры найдены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке (Таиланд). Полиция уже задержала подозреваемого техсотрудника посольства, передает Thaiger.
Задержан — двойной гражданин Таиланда и Австралии, ранее работавший в австралийских фирмах и госорганизациях.
Камеры, размещенные таким образом, чтобы запечатлевать происходящее в душевых и кабинках туалета, найдены службой безопасности посольства после того, как одна из сотрудниц нашла на полу туалета миниатюрную карту памяти.