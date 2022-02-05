Скопье, 5 февраля 2022, 13:59 — REGNUM Посол США в Скопье Кейт Мари Бирнс 4 февраля прокомментировала ситуацию на Украине.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бирнс заявила, что «действия России являются угрозой не только для Украины, но и для Европы и международного порядка».
При этом дипломат подчеркнула, что позиции США просты, в Вашингтоне «поддерживают сплочение Евросоюза и усиление трансатлантических отношений».
«Мир следит за неспровоцированной агрессией Россией в отношении Украины», — заявила Бирнс.
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