Скопье, , 13:59 — REGNUM Посол США в Скопье Кейт Мари Бирнс 4 февраля прокомментировала ситуацию на Украине.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бирнс заявила, что «действия России являются угрозой не только для Украины, но и для Европы и международного порядка».

Кейт Мари Бирнс «За последние два десятилетия Россия атаковала две соседние страны, вмешалась в выборы других, использовала химическое оружие для покушения на убийства на чужой территории и использовала отправку газа в качестве политического инструмента, а также нарушала международные соглашения о контроле за вооружениями».

При этом дипломат подчеркнула, что позиции США просты, в Вашингтоне «поддерживают сплочение Евросоюза и усиление трансатлантических отношений».

«Мир следит за неспровоцированной агрессией Россией в отношении Украины», — заявила Бирнс.

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