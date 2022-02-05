Скопье, 5 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Посол США в Скопье Кейт Мари Бирнс 4 февраля прокомментировала ситуацию на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бирнс заявила, что «действия России являются угрозой не только для Украины, но и для Европы и международного порядка».

Кейт Мари Бирнс «За последние два десятилетия Россия атаковала две соседние страны, вмешалась в выборы других, использовала химическое оружие для покушения на убийства на чужой территории и использовала отправку газа в качестве политического инструмента, а также нарушала международные соглашения о контроле за вооружениями».

При этом дипломат подчеркнула, что позиции США просты, в Вашингтоне «поддерживают сплочение Евросоюза и усиление трансатлантических отношений».

«Мир следит за неспровоцированной агрессией России в отношении Украины», — заявила Бирнс.