Москва, 5 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Отечественная автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» начала переговоры с китайским производителем Chery о запуске совместного проекта в России. Об этом сообщили ТАСС представители «Соллерс групп».

Yuriy Lapitskiy Ульяновский автомобильный завод

Проект российского производителя и китайской госкомпании предусматривает не только запуск совместного производства, но и сотрудничество в сфере новых технологий для электротранспорта и разработки перспективных материалов для автопрома. В «Соллерс групп» рассчитывают, что конкретные параметры совместного проекта будут утверждены к середине 2022 года.

Вопросы сотрудничества российских и китайских компаний в сфере автомобилестроения обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в КНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в ходе переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поднималась тема совместного производства «Соллерс Авто» и Chery на базе Ульяновского автомобильного завода.

Ульяновский автомобильный завод является одним из дочерних предприятий «Соллерс Авто». Также компании «Соллерс Авто» Заволжский моторный завод.