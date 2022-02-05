Иркутск, , 13:47 — REGNUM В Иркутской области, где из-за наличия ГЭС получают самую дешёвую электроэнергию, манеры добывают криптовалюту в собачьих будках. Об этом 5 февраля сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слованачальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Андря Жбанова.

Будка Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK

«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьезная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду» — пояснил правоохранитель.

Напомним, ранее о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга в Иркутской области произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением, заявил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов.

Тем временем, RT ссылаясь на ОАО «Иркутскэнерго» известило о том, что в Иркутской области сейчас нелегально добывают крипту почти 10% всех домохозяйств региона (около 1213).

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