Иркутск, 5 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Иркутской области, где из-за наличия ГЭС получают самую дешёвую электроэнергию, майнеры добывают криптовалюту в собачьих будках. Об этом 5 февраля сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова начальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Андря Жбанова.

Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK Будка

«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьезная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду», — пояснил правоохранитель.

Напомним, ранее о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга в Иркутской области произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением, заявил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов.

Тем временем RT, ссылаясь на ОАО «Иркутскэнерго», известило о том, что в Иркутской области сейчас нелегально добывают крипту почти 10% всех домохозяйств региона (около 1213).

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