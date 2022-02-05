Тирана, , 13:59 — REGNUM Специальный апелляционный суд по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 4 февраля осудил бывшего министра внутренних дел Саймира Тахири на три года и четыре месяца заключения.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Тахири обвиняют в сотрудничестве с преступной группировкой Хабиляй, а точнее братьями Моиси и Артаном Хабиляем.

Тахири обвиняют в получении незаконных услуг и злоупотреблениями полномочиями в ущерб государству. Министр был осужден на 5 лет тюремного заключения, однако срок был сокращен до трех лет и четырех месяцев.

Отметим, что срок, который получил министр, на восемь лет меньше, чем срок, потребованный Специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией.

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