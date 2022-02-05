Портленд, США, , 13:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой гостей со счетом 93:96.

Самым результативном игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, который набрал во встрече 23 очка.

У «Портленда» наиболее результативным оказались форвард защитники Анферни Саймонс и Си Джей Макколлум, которые набрали за игру по 19 очков каждый.

Отметим, в следующем матче «Оклахома» 6 февраля на выезде встретится с командой «Сакраменто Кингз», а «Портленд» в этот же день дома сыграет с кубом «Милуоки Бакс».