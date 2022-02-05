5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили статью германского таблоида Bild, в которой «раскрыт план» российской стороны, который якобы будет реализован после того, как Россия одержит военную победу над Украиной.

Оксана Переможенко, , 14:26 — REGNUM Германский таблоид Bild опубликовал «план Путина», который якобы готовится и будет реализован после того, как Россия одержит военную победу над Украиной.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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Материал Bild обсудили на украинских телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «The Панда».

«Немецкое издание Bild сообщает, что после вторжения на Украину Россия создаст «Народную раду», которая станет марионеточным правительством, превратит страну в полицейское государство и проведёт референдум, на котором большинство проголосует за присоединение к союзу РФ и РБ. ВСУ будут уничтожены, а крупные города взяты под контроль. Немцы, кажется, хотят такого развития событий», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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«Вот только нужно ли это России? Содержать страну, половина которой, как минимум, нелояльна России?..» — задался вопросом docdoc.

«Немцы… лучше озаботились своей независимостью от США, им это полезнее… ВСУ не будут уничтожены, они просто сменят сторону. Марионеточное правительство и полицейское государство? Так оно сейчас таким является под руководством США, такое же марионеточное, так что и тут для Украины ничего не поменяется, тем более для Германии», — добавил «Вайгач Остров».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Это будет лучше, чем псевдогосударство Бандерштадт», — отреагировал Дмитрий Ф.

«Осталось дождаться дополнительных новостей от Der Spiegel, The Washington Post, Newsweek, CNN, BBC», — с сарказмом пишет One Moment.

«Какие у всех… мечты, Щеневмерла (от первых слов гимна Украины «Ще не вмерла» — «Еще не умерла», здесь имеется в виду Украина — О. П.) сама загибается, ей и помогать особо не надо, ворье дограбит», — написала Olga.

«Вот пусть сами и вторгаются!» — шутит Дмитрий К.

«Ох и бредятина», — добавила Hanna U.

«А поляки с венграми будут в это время безучастно смотреть на Львов и Ужгород, по их мнению?» — задался вопросом Khan.

«Вот время интернета, да. Генштаб не успевает план придумывать, как его уже печатает какой-то Bild. Так никаких планов не напасешься», — иронизирует Алена.

«Что они там употребляют? Это чернуха ниже плинтуса», — прокомментировал Олег.

«Я вот думаю, зачем все эти кагэбэ-магэбе (КГБ, МГБ — О. П.), вэсэу-мэсэу (ВСУ — О. П.) и прочие цэрэу с мишесть (ЦРУ с МИ-6 — О. П.), если есть Бильд, Блумберг и прочие Таймсы с Вашингтон Постами, а?» — смеется PV.

«Ну что ж, очень хороший план… А исправительно-трудовые лагеря для бандерлогов просто необходимы…» — с сарказмом добавил Иван Иваныч Иванов.

«Немцы откопали свою методичку 1939 года?» — шутит Александр С.

«Иностранные СМИ все больше стали походить на наши отбросы — сплошная дешевая, на колене слепленная пропаганда… Конечно, хотелось бы, чтоб это все была правда и поскорее осуществилось, но к сожалению это их выдумка», — отметил Vladislav Odessa.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они уже Путину и планы сами разрабатывают разные, а он… никак вторгаться не хочет!» — смеется Лизанька.

«Можно, пожалуйста, список нападений на март и апрель? Хотелось бы отдохнуть поехать, чтобы на вторжение не попасть», — иронизирует Serg P.

«70% жителей [Украины] ждут с хлебом-солью «вторжение». Может BILD это не знает?» — поинтересовался Влад.

«Знают… Но они активно промывают мозг всем жителям Европы, чтобы думали… наоборот (иначе — О. П.) и [что] будет война», — ответил Владу Vladislav Odessa.

«Ну, а что? Нормальный вариант, хоть порядок будет», — с сарказмом подытожил «Добрый».

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