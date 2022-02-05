Троицк, Челябинская область, 5 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Житель Троицка Челябинской области подозревается в причинении двухлетней девочке смерти. Об этом сообщает областное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов. Во время конфликта с сожительницей подозреваемый пытался ранить её ножом. Однако на её руках в этот момент была двухлетняя дочь, и один удар ножа попал в ребёнка.

В больнице девочка скончалась. Подозреваемого задержали. Ему грозит ответственность за покушение на убийство и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о мере пресечения для него и о предъявлении обвинения.