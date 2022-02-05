Южно-Сахалинск, , 13:31 — REGNUM Правительство РФ одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, передает пресс-служба правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» с учетом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона №27 883−8 «О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса РФ» и внести в Госдуму в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Необходимость разработки законопроекта продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.