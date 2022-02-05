5 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Бензин в Забайкалье, судя по данным статистики, дорожает еженедельно, люди недоумевают, как при этом уровень инфляции в стране держится на уровне лишь 8,6%?

Светлана Шаповалова, , 14:12 — REGNUM В Забайкалье рост розничных цен на моторное топливо объяснили ростом оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает телеграм-канал «Регион 75, Чита» со ссылкой на данные краевого министерства экономического развития. Судя по многочисленным комментариям в телеграм-чатах, далеко не всех устроил такой ответ.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам 2021 года цены на топливо выросли от 11,9% (АИ-95) до 17,8% (ДТ). Рост розничных цен на моторное топливо обусловлен ростом оптовых цен на бирже. Так, по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за 2021 год средневзвешенная цена топлива, реализуемого с ближайших к Забайкальскому краю нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — Ангарской нефтехимической компанией, Омским и Ачинскими НПЗ — выросла на АИ-92 на 4,5%, АИ-95 — 12,2%, АИ-98 на 17,3%, ДТ на 26,8%», — пояснили забайкальские чиновники.

«Сидим, молчим и терпим!» — иронизирует Павел.

«Пока, видимо, совсем предел не наступит», — поддерживает G.

«Что бы они там ни придумали, бараны схавают», — поддерживает Виталий.

«Ответ простой — бензин обыкновенный товар, как хлеб или картошка, цена которого растёт как и все остальные товары. Цена топлива ни к чему не привязана, как нам это льют в уши», — считает Александр.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Мы живём в России. И нефть добывается в России… значит к доллару на внутреннем рынке она никакого отношения не имеет», — рассуждает Максим.

«Бензин никогда уже дешевым не будет. Нефти уже совсем мало осталось — законы рынка», — приводит довод Владимир.

«Это, по вашему, законы рынка? Когда во всем мире дорожает нефть, то в России дорожает бензин. Или вот когда во всём мире дешевеет нефть, то в России также дорожает бензин. Независимо от цен на нефть в мире, бензин в России дорожает», — поделился наблюдением С.

«У нас 92-й стоит 55 рублей 90 копеек литр, а ещё когда крузёр вообще грустно», — поделился информацией житель Забайкальска. «Не может быть, инфляция в стране — 8,6%», — написал Игорь.

Некоторые читатели свою иронию направляют конкретно в адрес губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Александр Осипов Официальный портал Забайкальского края

«О-о-осипов, почему не отругал кассиров на АЗС? Они же опять беспредельничают!» — призывает Н. в комментариях на сайте zab.ru.

«Они же (власти Забайкалья — прим. С.Ш.) говорили, что работают над снижением цены, какие-то планы строили. Но планы только на бумаге, а на деле работы никакой не видно. Как цены росли, так и растут дальше, а министры всё планируют и планируют», — сокрушается житель Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 28 января 2022 года цены на бензин автомобильных марок АИ-92, АИ-95 в Забайкалье увеличились на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.

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