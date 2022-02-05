Еманжелинск, Челябинская область, 5 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка могла погибнуть при пожаре в Челябинской области из-за отравления продуктами горения. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания. Проводится комплекс следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 4 февраля в одной из квартир в посёлке Зауральский. 11-месячная сестра погибшей тоже отравилась продуктами горения, но выжила. Её госпитализировали.