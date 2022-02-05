Пекин, , 13:22 — REGNUM Российская сборная по биатлону стала обладательницей бронзовых наград в смешанной эстафете 4×6 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первое место заняла сборная команда Норвегии, финишировавшая за 1 час 06 минут 45,6 секунды при трех штрафных кругах и 13 дополнительных патронах.

Вторыми стали французские спортсмены, отставшие от победителей на +0,9 секунды, при трех штрафных кругах и 11 дополнительных патронах.

Сборная России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла третье место, отстав от лидеров на +1,5 секунды, с одним штрафным кругом и 13 дополнительными патронами.