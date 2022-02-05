Москва, 5 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Общие сборы российского кинопроката в январе 2022 года составили 5,354 млрд рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинозал

Всего за первый месяц 2022 года российские кинотеатры продали 16,544 млн билетов. В сравнении с декабрём 2021 года продажи билетов выросли на 9%, в сравнении с январём 2021 года — сократились на 12%

В денежном выражении январские продажи билетов в сравнении с последним месяцем 2021 года сборы выросли на 14%. При этом в годовом исчислении (в сравнении с тем же месяцем предыдущего года) сборы в январе 2022 года упали на 0,11%.

В 2021 году российский кинопрокат начал восстанавливаться после 2020 года, который оказался худшим для отрасли за многие годы из-за начала пандемии новой коронавирусной инфекции и наиболее строгих эпидемиологических ограничений. Лучшие результаты в отечественном прокате в прошедшем году показали кинокомикс «Веном-2» (сборы более 2,3 млрд рублей), отечественная картина «Последний богатырь: Корень зла» (2,1 млрд рублей), кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой» (2,09 млрд рублей), фантастический фильм «Дюна» (1,5 млрд рублей) и анимационная работа «Душа» (1,4 млрд рублей).