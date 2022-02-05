Приштина, , 13:37 — REGNUM Правительство Косово 4 февраля приняло новый, смягченный пакет мер по борьбе с коронавирусом.

Приштина, Косово Arianselmani

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о новых мерах рассказали министр здравоохранения Косово Рифат Лафити и премьер-министр Косово Альбин Курти. При этом политики подчеркнули, что строгие меры, предпринятые в последние две недели, хоть и вызвали общественное недовольство, но привели к замедлению роста числа заражений.

Отныне период действия комендантского часа будет сокращен до пяти часов — с полуночи до пяти утра. Для въезда в Косово будет достаточно одной полной вакцинации от коронавируса, а не трех доз или двух доз и теста ПЦР как прежде.

Магазинам разрешили работать до 23:00. Тем не менее, работа ночных клубов и проведение фестивалей запрещено. Библиотеки, музеи, театры и кино работают лишь с использованием 50% мест.

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