Абакан, , 13:18 — REGNUM Специалисты Томскстата проанализировали цены на основные продукты питания в регионах Сибирского федерального округа.

Хлеб с маслом

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе статистики, самый дорогой хлеб, по данным на 28 января, продаётся в магазинах столицы Хакасии Абакана. Причём, касается это как пшеничного, который стоит 95,49 рубля за 1 кг, так и хлеба из ржано-пшеничной смеси — 87,60 рубля.

Дешевле всего в Сибири хлеб могут купить жители Барнаула, где 1 кг пшеничного стоит 65,67 рубля, и Омска — 59,34 рубля за 1 кг ржано-пшеничного хлеба.

К слову, в Абакане также продаётся самое дорогое сливочное масло (803,36 рубля за 1 кг). Самое дешёвое статистики нашли в магазинах Томска (578,99 рубля).