Варшава, , 13:16 — REGNUM В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска, отправленные властями США в Европу в рамках политики сдерживания России. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, передовая группа американских военных, которая займется организацией размещения американских войск, уже прибыла в Польшу.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армииСША. Передовая группа уже в Польше», — написал Блащак.

Он также подтвердил, что в рамках усиления американского военного присутствия в Восточной Европе, в Польшу прибудут дополнительные 1,7 тыс. американских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США приняли решение отправить в Восточную Европу дополнительные воинские контигенты, чтобы создать угрозы России. США и Запад в целом уже несколько месяцев обвиняют РФ в якобы подготовке вторжения на Украину, хотя никаких реальных предпосылок этому нет.