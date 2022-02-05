Варшава, 5 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска, отправленные властями США в Европу в рамках политики сдерживания России. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский военный

По его словам, передовая группа американских военных, которая займется организацией размещения американских войск, уже прибыла в Польшу.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше», — написал Блащак.

Он также подтвердил, что в рамках усиления американского военного присутствия в Восточной Европе, в Польшу прибудут дополнительные 1,7 тыс. американских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США приняли решение отправить в Восточную Европу дополнительные воинские контингенты, чтобы создать угрозы России. США и Запад в целом уже несколько месяцев обвиняют РФ в якобы подготовке вторжения на Украину, хотя никаких реальных предпосылок этому нет.