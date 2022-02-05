Пермь, 5 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пермском крае 4 февраля вылечились ещё 473 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

С начала пандемии болезнь победили уже 160 355 человек. А общее число заразившихся коронавирусом достигло 205 149.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 224 пациента. В том числе к аппаратам ИВЛ подключены 77 из них.