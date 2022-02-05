В Прикамье выздоровели уже более 160 тыс. ковид-пациентов
Пермь, 5 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пермском крае 4 февраля вылечились ещё 473 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии болезнь победили уже 160 355 человек. А общее число заразившихся коронавирусом достигло 205 149.
В тяжёлом состоянии госпитализированы 224 пациента. В том числе к аппаратам ИВЛ подключены 77 из них.