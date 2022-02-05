Денвер, США, 5 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 105:113.

При этом самым результативном игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и 12 подборами.

В составе «Пеликанз» наиболее результативным оказался форвард Херберт Джонс, который набрал за игру 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан» 7 февраля на выезде встретится с командой «Хьюстон Рокетс», а «Денвер» днем ранее дома сыграет с кубом «Бруклин Нетс».