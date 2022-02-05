Калуга, , 13:50 — REGNUM Калужская область до 2024 года только в рамках национального проекта «Культура» получит около двух миллиардах рублей, заявила в Калуге на заседании расширенной коллегии регионального министерства культуры заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, сообщает 5 февраля корреспондент ИА REGNUM.

На расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры. Admoblkaluga.ru

По словам заместителя министра, сегодня Калужская область традиционно входит в десятку лучших субъектов страны по развитию культуры. Она подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию в стране и в мире, в регионе не падают расходы на культуру.

«Сегодня они составляют в консолидированном бюджете более 3%. Это очень хороший показатель. Сохраняется сеть учреждений культуры. Они приводятся в порядок. В Калужской области обеспеченность такими учреждениями — одна из самых высоких в Центральном федеральном округе», — подчеркнула Ольга Ярилова.

Заместитель министра культуры России назвала Калужскую область одним лидеров и по выполнению показателей национального проекта «Культура». По ее словам, это стало возможным благодаря слаженной работе регионального центра и муниципалитетов. Она также сообщила, что в 2022 году по решению правительства Российской Федерации запускается пилотный проект по работе с рисками реализации национальных проектов. Среди 25 объектов культуры, включенных в проект, которые будут находиться под мониторингом в 2022 году, и один объект в Калужской области — это Дом гражданского губернатора — будущего филиала Государственного Эрмитажа. На его реконструкцию выделены федеральные средства. В этой связи Ольга Ярилова рекомендовала руководству областного министерства культуры уделить особое внимание реализации этого мероприятия на всех уровнях, чтобы в установленные сроки выполнить все контрольные точки по данному объекту.

Замминистра также отметила активное участие области в федеральном проекте «Пушкинская карта». С 1 февраля 2022 года в нём участвуют и кинотеатры. Ярилова обратила внимание на необходимость подключения в кратчайшие сроки наряду с другими учреждениями культуры к этой программе всех кинотеатров области. Она поблагодарила правительство региона за эффективное развитие отрасли.

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