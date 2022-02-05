Екатеринбург, 5 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 исцелились ещё 652 человека. Об этом 5 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в регионе выздоровели уже 195 730 граждан. 407 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

За 4 февраля в регионе выявили 3735 новых случаев COVID-19, а с начала пандемии уже 242 937. Скончались от ковида 10 050 пациентов.