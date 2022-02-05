Пекин, , 12:59 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как ей удалось завоевать второе место в скиатлоне на дистанции 15 км на зимних Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Она рассказала об этом 5 февраля в эфире «Матч ТВ» после завершения гонки.

Наталья Непряева Granada

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«Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что все получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада (плачет). Все было не зря, да», — сказала она.

Также Непряева рассказала, что лыжня во время гонки была заметена, а погода была очень холодной и тяжелой для бега на лыжах классическим стилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне 2×7,5 км на Олимпиаде в Пекине и эта награда стала первой в активе сборной России на этих Играх.