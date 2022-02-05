Александр Погожев,
5 февраля 2022, 13:53 — REGNUM На агрофирме в Ставропольском крае планируют провести крупномасштабную селекцию, чтобы создать стада коров с заданным белково‑ и жирнокислотным составом молока с лечебными свойствами.
Коровы Голштинской порды
Александр Погожев © ИА REGNUM
ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM
В этом агрофирме «Село им. Г. В. Кайшева» помогут ученые Ставропольского аграрного университета. Лаборатория селекционного контроля качества молока вуза обслуживает 80% племенных хозяйств региона. Для проведения крупной селекционной и аналитической работы в университете ожидают поставку современной аналитической системы от Датского поставщика. Система будет установлена на базе биотехнологического факультета в лаборатории селекционного контроля качества молока.
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник фермы чистит помещение для коров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Чесалка для коров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краска для пометки животных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Генеральный директор агрофирмы Юрий Кайшев через контроль качества молока планирует создать стада коров, у которых в молоке будет высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот. Это будет способствовать снижению холестерина в крови потребителя, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев
Александр Погожев © ИА REGNUM
На ферме агрофирмы в настоящее время более одной тысячи двухсот дойных коров. Процесс доения идет фактически непрерывно в течение дня. За один раз автоматизированная система в доильном цехе позволяет подоить сорок коров. Для лучшего надоя в помещении играет классическая музыка. В среднем корова дает семнадцать литров молока, но есть рекордсменки, которые дают свыше двадцати литров.
Коровы идут на дойку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коровы идут на дойку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дегустатор молока
Александр Погожев © ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кабина молоковоза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Высокие показатели надоя зависят не только от музыки, но и от ухода, кормления. Корма агрофирма заготавливает самостоятельно, кроме гранулированного комбикорма. Его покупают и добавляют кукурузу. Помимо сухого корма коровам дают сено и силос, а еще в рацион добавляют минеральную воду. В основном кормление автоматизированное на специальной сельхозтехнике. Только телятам насыпают каждому в отдельности. Телята появляются на ферме круглый год, но бум рождаемости наступает ближе к зиме.
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кукуруза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник моет сельхозтехнику для раздачи корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
На предприятие регулярно приезжают студенты с разных факультетов аграрного университета для накопления опыта, прохождения практики и прослушивания выездных лекций.
Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ
Александр Погожев © ИА REGNUM
Агрофирма наладила партнерские отношения не только с СтГАУ, но и с ООО «Пятигорский молочный комбинат». Сырье с фермы поступает на предприятие для дальнейшей переработки. Благодаря этому сотрудничеству партнеры принимают участие в программе «Агроиннополис — 2030» для реализации стратегического проекта по развитию молочного скотоводства.
Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» в станице Суворовской
Александр Погожев © ИА REGNUM
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