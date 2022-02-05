5 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 13:53 — REGNUM На агрофирме в Ставропольском крае планируют провести крупномасштабную селекцию, чтобы создать стада коров с заданным белково‑ и жирнокислотным составом молока с лечебными свойствами.

Коровы Голштинской порды Александр Погожев © ИА REGNUM

ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом агрофирме «Село им. Г. В. Кайшева» помогут ученые Ставропольского аграрного университета. Лаборатория селекционного контроля качества молока вуза обслуживает 80% племенных хозяйств региона. Для проведения крупной селекционной и аналитической работы в университете ожидают поставку современной аналитической системы от Датского поставщика. Система будет установлена на базе биотехнологического факультета в лаборатории селекционного контроля качества молока.

Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник фермы чистит помещение для коров Александр Погожев © ИА REGNUM

Чесалка для коров Александр Погожев © ИА REGNUM

Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы Александр Погожев © ИА REGNUM Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы Александр Погожев © ИА REGNUM

Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская Александр Погожев © ИА REGNUM

Краска для пометки животных Александр Погожев © ИА REGNUM

Генеральный директор агрофирмы Юрий Кайшев через контроль качества молока планирует создать стада коров, у которых в молоке будет высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот. Это будет способствовать снижению холестерина в крови потребителя, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев Александр Погожев © ИА REGNUM

На ферме агрофирмы в настоящее время более одной тысячи двухсот дойных коров. Процесс доения идет фактически непрерывно в течение дня. За один раз автоматизированная система в доильном цехе позволяет подоить сорок коров. Для лучшего надоя в помещении играет классическая музыка. В среднем корова дает семнадцать литров молока, но есть рекордсменки, которые дают свыше двадцати литров.

Коровы идут на дойку Александр Погожев © ИА REGNUM

Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM Коровы идут на дойку Александр Погожев © ИА REGNUM

Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Дегустатор молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы Александр Погожев © ИА REGNUM

Кабина молоковоза Александр Погожев © ИА REGNUM Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы Александр Погожев © ИА REGNUM

Высокие показатели надоя зависят не только от музыки, но и от ухода, кормления. Корма агрофирма заготавливает самостоятельно, кроме гранулированного комбикорма. Его покупают и добавляют кукурузу. Помимо сухого корма коровам дают сено и силос, а еще в рацион добавляют минеральную воду. В основном кормление автоматизированное на специальной сельхозтехнике. Только телятам насыпают каждому в отдельности. Телята появляются на ферме круглый год, но бум рождаемости наступает ближе к зиме.

Работницы агрофирмы кормят телят Александр Погожев © ИА REGNUM

Кукуруза Александр Погожев © ИА REGNUM

Работницы агрофирмы кормят телят Александр Погожев © ИА REGNUM

Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники агрофирмы кормят телят Александр Погожев © ИА REGNUM

Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник моет сельхозтехнику для раздачи корма Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятие регулярно приезжают студенты с разных факультетов аграрного университета для накопления опыта, прохождения практики и прослушивания выездных лекций.

Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» Александр Погожев © ИА REGNUM

Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Агрофирма наладила партнерские отношения не только с СтГАУ, но и с ООО «Пятигорский молочный комбинат». Сырье с фермы поступает на предприятие для дальнейшей переработки. Благодаря этому сотрудничеству партнеры принимают участие в программе «Агроиннополис — 2030» для реализации стратегического проекта по развитию молочного скотоводства.

Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» в станице Суворовской Александр Погожев © ИА REGNUM

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