Александр Погожев, 5 февраля 2022, 13:53 — REGNUM На агрофирме в Ставропольском крае планируют провести крупномасштабную селекцию, чтобы создать стада коров с заданным белково‑ и жирнокислотным составом молока с лечебными свойствами.

Коровы Голштинской порды
Коровы Голштинской порды
Александр Погожев © ИА REGNUM
ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом агрофирме «Село им. Г. В. Кайшева» помогут ученые Ставропольского аграрного университета. Лаборатория селекционного контроля качества молока вуза обслуживает 80% племенных хозяйств региона. Для проведения крупной селекционной и аналитической работы в университете ожидают поставку современной аналитической системы от Датского поставщика. Система будет установлена на базе биотехнологического факультета в лаборатории селекционного контроля качества молока.

Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник фермы чистит помещение для коров
Работник фермы чистит помещение для коров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Чесалка для коров
Чесалка для коров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корова Голштинской породы на ферме агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краска для пометки животных
Краска для пометки животных
Александр Погожев © ИА REGNUM

Генеральный директор агрофирмы Юрий Кайшев через контроль качества молока планирует создать стада коров, у которых в молоке будет высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот. Это будет способствовать снижению холестерина в крови потребителя, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев
Генеральный директор ООО «Агрофирма"Село им. Г.В. Кайшева» Юрий Кайшев
Александр Погожев © ИА REGNUM

На ферме агрофирмы в настоящее время более одной тысячи двухсот дойных коров. Процесс доения идет фактически непрерывно в течение дня. За один раз автоматизированная система в доильном цехе позволяет подоить сорок коров. Для лучшего надоя в помещении играет классическая музыка. В среднем корова дает семнадцать литров молока, но есть рекордсменки, которые дают свыше двадцати литров.

Коровы идут на дойку
Коровы идут на дойку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Коровы идут на дойку
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коровы идут на дойку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Доильный цех на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дегустатор молока
Дегустатор молока
Александр Погожев © ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кабина молоковоза
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Кабина молоковоза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Молоковоз приехал за молоком на ферму агрофирмы
Александр Погожев © ИА REGNUM

Высокие показатели надоя зависят не только от музыки, но и от ухода, кормления. Корма агрофирма заготавливает самостоятельно, кроме гранулированного комбикорма. Его покупают и добавляют кукурузу. Помимо сухого корма коровам дают сено и силос, а еще в рацион добавляют минеральную воду. В основном кормление автоматизированное на специальной сельхозтехнике. Только телятам насыпают каждому в отдельности. Телята появляются на ферме круглый год, но бум рождаемости наступает ближе к зиме.

Работницы агрофирмы кормят телят
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кукуруза
Кукуруза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работницы агрофирмы кормят телят
Работницы агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Телёнок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники агрофирмы кормят телят
Работники агрофирмы кормят телят
Александр Погожев © ИА REGNUM
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник моет сельхозтехнику для раздачи корма
Работник моет сельхозтехнику для раздачи корма
Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятие регулярно приезжают студенты с разных факультетов аграрного университета для накопления опыта, прохождения практики и прослушивания выездных лекций.

Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Теленок Голштинской породы на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студент Ставропольского аграрного университа на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ
Выездное занятие со студентами кафедры ветеринарии СтГАУ
Александр Погожев © ИА REGNUM

Агрофирма наладила партнерские отношения не только с СтГАУ, но и с ООО «Пятигорский молочный комбинат». Сырье с фермы поступает на предприятие для дальнейшей переработки. Благодаря этому сотрудничеству партнеры принимают участие в программе «Агроиннополис — 2030» для реализации стратегического проекта по развитию молочного скотоводства.

Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» в станице Суворовской
Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев на агрофирме «Село им. Г.В. Кайшева» в станице Суворовской
Александр Погожев © ИА REGNUM

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