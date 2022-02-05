Москва, , 12:56 — REGNUM Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия ответит на европейские санкции контрсанкциями, а агрессивную лексику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сравнил с лексикой Саддама Хусейна.

Чижов в интервью ERT прокомментировал ситуацию с «украинским кризисом».

«Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что РФ увидит «мать всех санкций», mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна», — отметил Чижов.

Он добавил, что «российская военная машина не включена», но готова к любому развитию событий, а ответственность за кризис возложил на «горячие головы» в Киеве.