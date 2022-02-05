Москва, , 12:56 — REGNUM Российский военный спутник выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат» 5 февраля. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк Mil.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области 5 февраля в 10:00 мск. Через несколько часов после запуска разгонный блок «Фрегат» доставил космический аппарат на целевую орбиту.

Все операции по старту и размещению спутника на орбите прошли в штатном режиме. Этот старт стал первым запуском с космодрома Плесецк и первым пуском ракеты «Союз-2» в 2022 году.

На 2022 год запланировано около 30 запусков российских ракет-носителей. В 2021 году отечественные специалисты провели 25 пусков российских носителей с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.

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