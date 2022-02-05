Киев, 5 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к сборной по мини-футболу после поражения от российской команды в полуфинале ЧЕ.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала мини-футбольного Евро 17 лет. Верим, что путь в финал будет гораздо короче» — написал он в Twitter.

Напомним, сборная России одержала победу — 3:2. Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы.