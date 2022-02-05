Абакан, 5 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В ковидных стационарах Хакасии, по данным на 5 февраля, лечатся 768 пациентов. За прошедшие сутки госпитализировано восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

14 тяжёлых больных в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторное лечение за сутки взято 1166 человек, а всего на дому лечатся находятся 11 513 носителей коронавируса. Под наблюдением врачей также остаются более 15 тыс. граждан, контактировавших с больными.

Добавим, что за последние 24 часа в республике зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19.

«Скончались женщины в возрасте 75, 82, 89 лет, а также мужчина в возрасте 93 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года — 141», — отметили в правительстве.