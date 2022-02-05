Челябинск, 5 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Челябинской области лжеброкеры выманили у населения ещё более 3 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

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Две женщины (из Озёрска и Чебаркуля) взяли кредиты и перевели неизвестным требуемые суммы, но не получили прибыли и не смогли вернуть деньги. Вместе они потеряли более 2 млн рублей. А житель Агаповского района лишился более миллиона рублей.

В полиции отмечают, что на рынке действительно работают организации, предлагающие брокерские услуги и помощь с управлением инвестициями. Однако среди них встречаются и мошенники, стремящиеся вытянуть из доверчивых граждан как можно больше денег.