Чита, 5 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Забайкальское территориальное управление госсстатистики известило о росте цен на автомобильное топливо.

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Так, с 21 по 28 января 2022 года цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 в регионе увеличились на 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%. В то же время бензин автомобильный марки АИ-98 стал продаваться дешевле на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году во всех субъектах Сибирского федерального округа отмечен существенный рост цен на бензин и дизельное топливо, но в соседнем с Читой Иркутске он был максимальным.

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