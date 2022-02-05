Москва, , 12:48 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергея Суровикина с первым в 2022 году запуском ракеты космического назначения. Поздравление опубликовано на странице Рогозина в социальной сети Twitter.

Космодром Плесецк Mil.ru

«Поздравляю главкома ВКС С.В.Суровикина, командование и боевой расчёт Космических войск с успешным пуском — первым в этом году!» — сообщил Рогозин.

5 января в 10:00 мск с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком фрегат и отечественным военным спутником. Запущенный космический аппарат будет использоваться Министерством обороны РФ.

Предыдущий старт с космодрома Плесецк состоялся 27 декабря 2021 года. Тогда с космодрома в Архангельской области был проведён третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей».

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