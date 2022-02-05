Кыштым, Челябинская область, , 12:44 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области пожилая женщина лишилась 600 тыс. рублей после визита девушек, которые рассказали ей о якобы предстоящей денежной реформе. Об этом сообщает областной главк МВД.

Деньги

Дарья Антонова

Гостьи заявили гражданке, что старые купюры якобы скоро выйдут из оборота, и чтобы не потерять сбережения, нужно поменять их на банкноты нового образца. Также они предложили женщине проверить ее наличность и переписать номера купюр. Челябинка поверила им и подала 5-тысячную банкноту на «проверку». А затем одна из визитёрш похитила у неё 600 тыс. рублей.

Отметим, подобный случай на Урале далеко не первый. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам.