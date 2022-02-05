Рустави, Грузия, 5 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили остаётся в полной изоляции от врачей в тюрьме города Рустави, сообщает 5 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Глава медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани утверждает, что уже более месяца ни одному личному врачу и экспертам центра не разрешают посещать Саакашвили.

Врачи альтернативного консилиума обратились в Министерство юстиции в декабре, чтобы получить разрешение на посещение экс-президента, но тщетно.

Джишкариани заявила, действия правительства против Саакашвили, входит в пределы бесчеловечного обращения и принимает форму пыток.

Кроме того, она призывает пенитенциарную службу Грузии сделать публичное заявление о состоянии здоровья экс-президента президента и о том, какое лечение он проходит.

«В течение трёх месяцев человек не получает адекватного лечения, что уже свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с преднамеренной инвалидизацией человека… Он проходит неадекватное лечение… ему дается антипсихотический препарат. Я считаю это пыткой», — сказала Джишкариани.

Напомним, что 4 февраля Саакашвили судебного процессапотребовал допустить врачей в тюремную камеру, но судья ему в этом отказал. Тогда Саакашвили возложил всю ответственность за ухудшение своего здоровья на Бидзину Иванишвили.