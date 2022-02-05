Солт-Лейк-Сити, США, , 12:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Peter Griffin

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 125:102.

При этом самым результативном игроком встречи стал защитник «джазменов» Кэмерон Томас, набравший в матче 30 очков.

В составе «Бруклина» наиболее результативным оказался защитник Донован Митчелл, который набрал за игру 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Юта» 8 февраля дома встретится с командой «Нью-Йорк Никс», а «Бруклин» 6 февраля на выезде сыграет с кубом «Денвер Наггетс».