Лиссабон, , 12:43 — REGNUM Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на 75% ниже, чем при других штаммах, в частности, «Дельтой», передает RTP со ссылкой на исследование ученых института здравоохранения им. Рикарду Жорже в Португалии.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Эксперты изучили статистику поступающих в медучреждения страны со штаммом «Омикрон» и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся — 25 оказываются госпитализированы. А у остальных 75 человек присутствуют симптомы, не требующие госпитализации.

Также инфицированные новым штаммом пациенты меньше по времени пребывают в больнице, чем люди с другими штаммами коронавируса.

Риск смертности при «Омикроне» — гораздо ниже, добавили ученые.