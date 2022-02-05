Иркутск, 5 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Иркутской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой родственницы, страдавшей деменцией. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, доказать, что это именно убийство, а не безвестное исчезновение, удалось после исследования записей камеры наружного наблюдения: вечером 30 января мужчина проезжал пост весового контроля. На обратном пути его автомобиль стал легче приблизительно на вес тела убитой.

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, в связи с тем, что женщина страдала деменцией, в доме часто возникали конфликты. На почве неприязненных отношений мужчина, осуществлявший уход, избил родственницу, а когда понял, что она умерла, решил вывезти тело в лесной массив и заявить об её исчезновении. Полицейские и волонтеры целые сутки искали попавшую, проверяя территорию населенного пункта, дороги, поля и лесной массив. Тело было найдено вблизи Александровского тракта. Злоумышленник арестован сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года адвокат, переехавший в Приангарье из Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.

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